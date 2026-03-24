Инструктор по пилатес препоръчва серия от три упражнения за справяне със сковаността в ханша

Инструктор по пилатес препоръчва серия от три упражнения за справяне със сковаността в ханша

„Често проблемите с ханша идват от дългото седене, а ако сковаността е повече от едната страна, може да е заради навика да кръстосвате единия крак върху другия.“, казва инструкторката по пилатес Джени Уайт.

Тя препоръчва да се прави серия от три упражнения всеки ден в продължение на две седмици.

Серията от упражнения

1. Масаж с топка (тригър точки)

Време: 60–90 секунди

  • Легнете по гръб или настрани
  • Поставете топка (или тенис топка) върху напрегнатото място
  • Леко прехвърляйте тежестта си върху нея
  • Задръжте върху болезнените точки и дишайте бавно

Полза: Помага да откриете и отпуснете напрежението, което прави последващото разтягане по-ефективно.

2. Повдигане на таза (figure four bridge)

Повторения: 8–10

  • Легнете по гръб със свити колене
  • Поставете десния глезен върху лявото коляно
  • Повдигнете таза, като натискате с петата
  • Поддържайте таза стабилен
  • Повторете за другата страна

Полза: Укрепва седалищните мускули и стабилизаторите, което помага при скованост.

3. Разтягане „връзки на обувки“ (reclined shoelace)

Време: 60–90 секунди

  • Легнете по гръб и повдигнете краката
  • Кръстосайте единия крак върху другия
  • Хванете бедрата или подбедриците
  • Леко придърпайте коленете към гърдите
  • Дишайте спокойно, без да насилвате разтягането

Полза: Дълбоко разтяга седалищните мускули и освобождава напрежението.

След две седмици има реално подобрение. Комбинацията от:

  • масаж
  • леко укрепване
  • разтягане

се оказава много ефективна.

Рутината е кратка и лесна за включване в ежедневието.

