Инструктор по пилатес препоръчва серия от три упражнения за справяне със сковаността в ханша

„Често проблемите с ханша идват от дългото седене, а ако сковаността е повече от едната страна, може да е заради навика да кръстосвате единия крак върху другия.“, казва инструкторката по пилатес Джени Уайт.

Тя препоръчва да се прави серия от три упражнения всеки ден в продължение на две седмици.

Серията от упражнения

1. Масаж с топка (тригър точки)

Време: 60–90 секунди

Легнете по гръб или настрани

Поставете топка (или тенис топка) върху напрегнатото място

Леко прехвърляйте тежестта си върху нея

Задръжте върху болезнените точки и дишайте бавно

Полза: Помага да откриете и отпуснете напрежението, което прави последващото разтягане по-ефективно.

2. Повдигане на таза (figure four bridge)

Повторения: 8–10

Легнете по гръб със свити колене

Поставете десния глезен върху лявото коляно

Повдигнете таза, като натискате с петата

Поддържайте таза стабилен

Повторете за другата страна

Полза: Укрепва седалищните мускули и стабилизаторите, което помага при скованост.

3. Разтягане „връзки на обувки“ (reclined shoelace)

Време: 60–90 секунди

Легнете по гръб и повдигнете краката

Кръстосайте единия крак върху другия

Хванете бедрата или подбедриците

Леко придърпайте коленете към гърдите

Дишайте спокойно, без да насилвате разтягането

Полза: Дълбоко разтяга седалищните мускули и освобождава напрежението.

След две седмици има реално подобрение. Комбинацията от:

масаж

леко укрепване

разтягане

се оказава много ефективна.

Рутината е кратка и лесна за включване в ежедневието.

