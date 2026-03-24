Облигационерите на ЦКБ решават дали да издаде нова емисия дългови книжа

Облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG2100019137, издадени от ТБ „Централна кооперативна банка“ АД, ще обсъдят предложението за даване на съгласие за издаване на нова емисия дългови книжа от кредитната институция. Васил Вълков, в качеството си на представител на притежателите на такива книжа е свикал общо събрание на 8 април.

„Централна кооперативна банка“ планира да издаде емисия безналични необезпечени облигации, чийто условия следва да отговарят на изискванията за инструменти на приемливите задължения по смисъла на разпоредбите на глава тринадесета, раздел II от Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници.

Припомняме, че на 18 март Комисията за финансов надзор одобри проспект за първично публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на емисия облигации в размер на 50 000 000 евро, издадени от „Централна кооперитвна банка“. Тя е разпределена в до 500 броя поименни, безналични, лихвоносни, неконвертируеми, първостепенни, непривилегировани, необезпечени, свободно прехвърляеми облигации, всяка с номинал от 100 000 евро.

Минималният размер на набраните средства, при които емисията ще се счита за успешно издадена, е 15 000 000 евро.

Срокът на емисията е четири години като тя ще бъде пусната при условията на първично публично предлагане. След успешното й издаване тя ще бъде листната за търговия на „Българска фондова борса“.

Водещ мениджър, чрез който ще се пласира емисията, е „УниКредит Булбанк“ АД.

При липса на кворум събранието ще се проведе на 22 април от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в това заседание ще имат тези, които са вписани в централния регистър на ценни книжа като облигационери, пет дни преди датата на общото събрание.

Акциите на “Централна кооперативна банка” се търгуват на „Българска фондова борса“. През последните дванадесет месеца цената им се удвои и в момента вече струват по 1.75 евро за един брой. А по този начин инвеститорите оценяват ЦКБ на 222 477 448 евро.