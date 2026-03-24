ЕС и Австралия засилват отношенията със споразумение за свободна търговия

Премиер Австралия Антъни Албанезе и председател К Урсула фон дер Лайен

Премиерът на Австралия Антъни Албанезе и председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, заедно с министъра на търговията и туризма сенатор Дон Фарел и европейския комисар по търговията и икономическата сигурност Марош Шефчович, обявиха днес приключването на преговорите за споразумение за свободна търговия (ССТ).

Европейският съюз и Австралия днес обявиха приемането на новаторско Партньорство в областта на сигурността и отбраната. Те се споразумяха да започнат официални преговори за асоцииране на Австралия към „Хоризонт Европа“, най-голямата програма за финансиране на научни изследвания и иновации в света. С тези стъпки ЕС и Австралия постигат взаимноизгодни резултати и

допълнително засилват вече близките си отношения във време на геополитическа несигурност.

Окончателният текст на ССТ беше договорен по време на среща на лидерите в Канбера между председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и министър-председателя на Австралия Антъни Албанезе. Партньорството за сигурност и отбрана (ПСИО) беше подписано виртуално от върховния представител/вицепрезидент Кая Калас и австралийския вицепремиер и министър на отбраната Ричард Доналд Марлес, и министъра на външните работи Пени Уонг на 18 март тази година.

Председателят фон дер Лайен заяви: „ЕС и Австралия може да са географски отдалечени, но не бихме могли да бъдем по-близки по отношение на начина, по който виждаме света.“

Споразумението за свободна търговия между Австралия и Европейския съюз ще намали търговските и инвестиционните бариери между Австралия и Европейския съюз – пазар от около 450 милиона души.

Европейският съюз и Австралия вече са дългогодишни съюзници и партньори. 

Очаква се износът на ЕС да нарасне с до 33% през следващото десетилетие, като стойността на износа ще достигне 17,7 милиарда евро годишно. Ключови сектори със силен потенциал за растеж включват млечните продукти (очаква се увеличение с до 48%), моторните превозни средства (52%) и химикалите (20%). Инвестициите на ЕС в Австралия имат потенциал да нараснат с над 87%.

След наскоро сключените споразумения с Индонезия и Индия, това споразумение допълнително диверсифицира мрежата от търговски партньори на ЕС в стратегически важния Индо-Тихоокеански регион и укрепва позицията на Европа на световната сцена.

Споразумението ще предостави на износителите от ЕС привилегирован достъп до австралийския пазар, включително: премахване на над 99% от тарифите върху износа на стоки от ЕС за Австралия, като по този начин ще се намалят митата с около 1 милиард евро годишно за компании от всякакъв мащаб.

