Израел засега няма намерение да спре с атаките срещу Иран

На фона на съобщенията от Вашингтон за контакти с Техеран, израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че Израел не прекратява военните си действия срещу Иран и Ливан. Той посочи, че е разговарял с американския президент Доналд Тръмп, който смята, че има възможност постигнатите от израелската и американската армия резултати да бъдат използвани за постигане на целите на войната чрез споразумение. Въпреки това, по думите му, ударите срещу Иран и Ливан продължават.

Междувременно стана ясно, че израелските военновъздушни сили са атакували група бойци на „Хизбула“, които са се опитвали да преминат река Литани край разрушения мост ал-Кусмия в южен Ливан. Освен това израелски дрон е ударил апартамент в Бейрут, където се е намирал иранският бригаден генерал Садек Курани от Революционната гвардия, свързан със силите „Кудс“. Той е загинал на място.

Също така се съобщава, че Съединените щати продължават да изпращат военни сили в региона. Очаква се хиляди морски пехотинци да пристигнат в Близкия изток в петък – денят, в който изтича срокът, поставен от Тръмп на Иран за отваряне на Ормузкия проток. Около 2200 военнослужещи от 31-вата експедиционна единица, заедно с корабите „Триполи“ и „Ню Орлиънс“, ще се включат към Централното командване, като ще им трябват още няколко дни, за да достигнат района.

През нощта в Иран са били нанесени удари по сграда на газовата администрация и газова станция в района на Исфахан, както и по газопровод към електроцентрала в Хорамашехр, според иранската агенция „Фарс“.

От своя страна Иран е изстрелял нова серия ракети срещу Израел тази сутрин. По данни на израелската армия, в град Хайфа са паднали отломки от касетъчна бойна глава.