РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Израел засега няма намерение да спре с атаките срещу Иран

Нетаняху е готов да преговаря за постоянно примирие, ако Газа бъде демилитаризирана

На фона на съобщенията от Вашингтон за контакти с Техеран, израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че Израел не прекратява военните си действия срещу Иран и Ливан. Той посочи, че е разговарял с американския президент Доналд Тръмп, който смята, че има възможност постигнатите от израелската и американската армия резултати да бъдат използвани за постигане на целите на войната чрез споразумение. Въпреки това, по думите му, ударите срещу Иран и Ливан продължават.

Междувременно стана ясно, че израелските военновъздушни сили са атакували група бойци на „Хизбула“, които са се опитвали да преминат река Литани край разрушения мост ал-Кусмия в южен Ливан. Освен това израелски дрон е ударил апартамент в Бейрут, където се е намирал иранският бригаден генерал Садек Курани от Революционната гвардия, свързан със силите „Кудс“. Той е загинал на място.

Също така се съобщава, че Съединените щати продължават да изпращат военни сили в региона. Очаква се хиляди морски пехотинци да пристигнат в Близкия изток в петък – денят, в който изтича срокът, поставен от Тръмп на Иран за отваряне на Ормузкия проток. Около 2200 военнослужещи от 31-вата експедиционна единица, заедно с корабите „Триполи“ и „Ню Орлиънс“, ще се включат към Централното командване, като ще им трябват още няколко дни, за да достигнат района.

През нощта в Иран са били нанесени удари по сграда на газовата администрация и газова станция в района на Исфахан, както и по газопровод към електроцентрала в Хорамашехр, според иранската агенция „Фарс“.

От своя страна Иран е изстрелял нова серия ракети срещу Израел тази сутрин. По данни на израелската армия, в град Хайфа са паднали отломки от касетъчна бойна глава.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Последни новини

Анкета

Очаквате ли компроматна "война" по време на предизборната кампания?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.