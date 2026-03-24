Хотелиери с писмо до туристическото министерство – искат компенсации заради конфликта в Близкия изток

Българската асоциация на професионалистите в мениджмънта на хотели е изпратила до Министерството на туризма предложение за извънредни мерки в подкрепа на бранша заради конфликта в Близкия изток и свързаната с него енергийна криза.

От Асоциацията предлагат въвеждане на автоматичен и постоянен механизъм за енергийни компенсации за бизнеса при преминаване на определени ценови прагове за електроенергия и газ, съобщава БНР.

Хотелиерската организация приканва за стартиране на процедура пред Европейската комисия за временно изключване от механизма за плащане на квотите за въглеродни емисии за периода на конфликта и включване на въглищните мощности в страната на пълен капацитет, както и премахване или значително намаляване на акциза и ДДС върху горивата.

От Асоциацията настояват и за временно намаляване на ДДС, за въвеждане на нулева ставка върху основните разходи като електроенергия, вода и хранителни продукти с цел понижаване на себестойността на туристическия продукт.