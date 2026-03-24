ВАС спря реформата за „синя“ и „зелена“ зона в София

Цените на зоните за паркиране в София няма да се вдигат. Това стана ясно, след като Върховният административен съд окончателно спря промените, свързани с разширяването на „синя“ и „зелена“ зона в София и с поскъпването на таксите за тях.

Съдиите от ВАС приемат като правилни изводите на първоинстанционния съд, че от изпълнението на новите текстове в наредбата на Столичния общински съвет съществува опасност от настъпването на значителни и трудно поправими вреди. Има се предвид, че ако наредбата бъде приета и после отменена, общината няма да може да възстанови средствата, които биха били вложени в нови схеми, пътни знаци, софтуер за локално паркиране и нови талони на обща стойност над 11 милиона лева.

Освен това няма и гаранция, че средствата от таксите за зоните ще се връщат обратно в кварталите под формата на инвестиции в подобряване на инфраструктурата.

Припомняме, че Столичният общински съвет увеличи цените на паркирането в София и разшири обхвата на зоните за платено паркиране с решение, взето на 13 ноември 2025 г., като промените в Наредбата за организацията на движението на територията на Столичната община трябваше да влязат в сила от 5 януари 2026 година.

Впоследствие на 27 ноември, Софийският административен съд определи за нищожно решението на Столичния общински съд. Тогава от столичната администрация съобщиха, че ще обжалват в законоустановения срок определението на Административния съд.

В края на януари Върховния административен съд обезсили част от определението на Софийския административен съд от 27 ноември, защото било лишено от предмет и така върна в сила част от промените на Столичния общински съвет.

В средата на февруари Софийският административен съд временно спря част от промените в правилата за паркиране в София, като се очакваше днешното окончателно решение на Върховния административен съд.