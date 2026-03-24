Христанов смени още двама директори на агенции в земеделското министерство

Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури и Изпълнителната агенция по лозата и виното са с нови директори от днес (24 март), съобщиха от Министерството на земеделието и храните. Това е третата смяна на шефове на агенции, която прави служебният министър Иван Христанов, който първо назначи нов изпълнителен директор на БАБХ – д-р Ангел Мавровски.

Сега със заповед на Христанов за изпълнителен директор на Агенцията по рибарство и аквакултури е назначен Милен Димитров. Той притежава значителен административен и юридически опит. Професионалната му експертиза ще спомогне за подобряване на работата на Агенцията, както и за осъществяване на конструктивен диалог с бизнеса и неправителствения сектор, пишат от ведомството.

С друга заповед на служебния министър за изпълнителен директор на Агенцията по лозата и виното е назначен Николай Паунов, който има опит в законодателната и изпълнителната власт. В професионалния си път е бил сътрудник в Народно събрание и съветник към Министерски съвет. За него от екипа на Иван Христанов уточняват, че с управленските си умения ще подпомогне развитието на лозаро-винарския сектор и партньорството с професионалната общност.

Извършена е и промяна в ръководствата на Областните дирекции „Земеделие“ в Ямбол и Силистра. Ръководният пост в Ямбол ще заеме Младенка Делибалтова, а в Силистра шеф става Радко Славов.