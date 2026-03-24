Иран е спрял газовите доставки за Турция след ударите по „Южен Парс“

Иран е газовите доставки към Турция в следствие на нападенията на Израел над находището „Южен Парс“, съобщи „Блумбърг“.

Доставките от Иран покриват приблизително 14% от потреблението на природен газ в Турция. Засега не е ясно колко дълго ще продължи прекъсването, но турските власти уверяват, че страната разполага с достатъчни резерви, за да посрещне краткосрочните нужди.

Според източници на „Блумбърг“ Турция продължава да внася газ от основните си партньори Русия и Азербайджан, което частично компенсира недостига.

Ескалацията в региона се засили, след като на 18 март Израел нанесе удари по „Южен Парс“ – едно от най-големите газови находища в света.

В отговор Техеран атакува енергийна инфраструктура в Персийския залив, включително съоръжението „Рас Лафан“ в Катар, което има ключова роля в глобалното производство на втечнен природен газ.

Четете още: Опитът на „Нафтогаз“ променя защитата на енергийната инфраструктура в света