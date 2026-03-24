Френски съдия разследва бившия шеф на Frontex

Френски съдия ще разследва обвинения срещу бившия директор на Европейската агенция за гранична и брегова охрана Frontex Фабрис Лежери за евентуално съучастие в престъпления срещу човечеството, предаде съдебен източник.

Разследването е резултат от жалба, подадена през 2024 година от Лигата за правата на човека, която обвинява Лежери, че е насърчавал служители на агенцията да съдействат за прихващане на мигрантски лодки от либийските и гръцките власти.

Според организацията тези действия са довели до т.нар. pushback практики – връщане на търсещи убежище без разглеждане на молбите им.

Решението за започване на разследване идва след постановление на Апелативния съд в Париж, който е преценил, че съществуват достатъчно основания за съдебна проверка на изложените факти, пише в. „Монд“.

По време на седемгодишния си мандат начело на Frontex (2015–2022 г.) Лежери нееднократно бе критикуван за толериране на подобни практики по външните граници на Европейския съюз.

В момента той е евродепутат от крайнодясната партия „Национален сбор“. Негови представители заявиха, че той не е официално уведомен за решението и не е коментирал случая.