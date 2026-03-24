МВР с поредна акция срещу търговията с вот и разни други

Втора поред мащабна полицейска операция в рамките на седмица проведе ОДМВР-Пазарджик през изминалото денонощие с участието на всичките структури на дирекцията, на районните управления в Пазарджик, Пещера, Септември, Панагюрище и Велинград, както и на мобилни екипи на Зоналното жандармерийско управление в Пловдив.

Посочената цел на спецоперацията, за която незнайно защо не се казва че е в циганските махали, е „ефективно противодействие на битовата престъпност, контрол над участниците в движението по пътищата, активна и целенасочена работа по сигнали, свързани с нарушения на изборното законодателство или с престъпления против избирателните права на гражданите“.

За денонощието са проверени 1718 автомобила и 1769 души, инспектирани са 22 заложни къщи и офиси за бързи кредити. Съставени са 77 предупредителни протокола по чл. 65 от Закона за МВР. Под надзора на Районната прокуратура в Пазарджик, при проведени процесуални действия на територията на квартал „Изток“ и в близкото село Главиница, са образувани досъдебни производства по два случая за престъпления против избирателните права на гражданите. Задържани са двама, като в автомобила на единия от тях са открити и наркотични вещества.

Разкрити са още домова кражба, кражба от лек автомобил, както и още един случай на притежание на наркотици. Засечени са двама водачи, които използвали неистински чуждестранни свидетелства за управление на МПС и шофьор с нерегистрирано возило. Иззети са 36 артикула, носещи логото на известни търговски марки, които са използвани за онлайн търговия. Два случая на незаконно добита дървесина са установени на територията на Ракитово.

В района на село Юндола екипи на РУ-Велинград и жандармерията в Пловдив са засекли микробус, извършващ нерегламентиран превоз на 15 агнета без необходимите ветеринарно медицински документи. За случая незабавно е уведомена Областната дирекция „Безопасност на храните“.

В рамките на полицейската операция служители от сектор „Противодействие на икономическата престъпност“ при ОДМВР открили в частен имот в Пазарджик голямо количество дизелово гориво без документи за произход. Съвместно с представители на Агенция „Митници“ те иззели различни разфасовки с общо 2230 литра. Във фитнес зала в града пък били намерени и иззети 92 кутии с препарати за отслабване, които са със съмнителен произход и състав.