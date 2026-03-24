Започва удостоверяване на машините за вота на 19 април

Започва удостоверяване на машините за гласуване. Това съобщи Министерството на електронното управление (МЕУ). За целта на МЕУ, Българския институт за стандартизация (БИС) и Българския институт по метрология (БИМ) са предоставени 10 машини от Централната избирателна комисия.

Това става след приключилото обществено обсъждане на проекта на актуализирана методика за удостоверяване на съответствието на машините с изискванията от Изборния кодекс и техническата спецификация. Методиката беше утвърдена от МЕУ, БИС и БИМ.