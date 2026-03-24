Защо часът на лягане е критичен за здравето на сърцето?

Въпреки че непостоянният час на лягане е често срещан, кардиолозите предупреждават, че този навик може да уврежда сърцето ви.

„Когато не получавате правилен сън, тялото ви пропуска важното време за възстановяване, от което се нуждае всяка нощ“, казва д-р Дъглас Цукерман, сертифициран кардиолог. „ Това води до по-високи нива на хормоните на стреса като кортизол, повишено кръвно налягане по време на сън и повече възпаления – все неща, които оказват допълнителен натиск върху сърцето и кръвоносните съдове. Ако това продължава, то кара сърцето да работи по-трудно и повишава риска от развитие на проблеми като високо кръвно налягане и сърдечни заболявания.“

Как непостоянният график на съня влияе на сърцето

1. Нарушава циркадния ритъм

Почти всеки орган в тялото ни следва циркаден ритъм – вътрешен 24-часов часовник, който регулира функции като телесната температура, освобождаването на хормони и съня. Този часовник определя дали се чувствате сънливи през нощта и бодри сутрин.

„Непостоянният график обърква главния часовник на тялото ви,“ обяснява д-р Синтия А. Кос. „Това прекъсване може да доведе до засилена активност на симпатиковата нервна система, държейки тялото ви в състояние на „борба или бягство“, което увеличава стреса върху сърцето с течение на времето.“ Тя посочва проучване, според което хората с най-нередовен сън имат близо двойно по-висок риск от сърдечносъдови заболявания.

2. Пречи на нормалния спад на кръвното налягане през нощта

Кръвното налягане обикновено е най-ниско, докато спите. Изследванията показват, че нередовният сън е свързан с по-високи средни нива на кръвното, тъй като пречи на този естествен „спад“ през нощта, което натоварва артериите.

3. Пречи на метаболизма

Когато не спим достатъчно или навреме, сме по-склонни да посягаме към висококалорични храни и напитки, за да се ободрим. „Нередовният сън пречи на метаболизма, засягайки начина, по който тялото преработва захарта и регулира апетита,“ добавя д-р Кос. Това води до по-висока кръвна захар, повишен ИТМ (индекс на телесна маса) и метаболитен синдром.

4. Насърчава възпалителните процеси

„Изследванията показват, че нередовният сън може да насърчи хронично възпаление – ключов фактор за развитието на атеросклероза (натрупване на плака в артериите),“ отбелязва д-р Кос. Интересното е, че както твърде малкото, така и прекалено многото сън могат да предизвикат подобни негативни ефекти.

Как да постигнете по-постоянен график на съня

Кардиолозите споделят своите най-добри съвети:

Поддържайте един и същ график: Лягайте и се събуждайте по едно и също време, дори през уикендите.

Настройте аларма за лягане: Използвате аларма за събуждане, защо не и такава, която да ви напомня, че е време за сън?

Използвате аларма за събуждане, защо не и такава, която да ви напомня, че е време за сън? Спортувайте през деня: Редовната физическа активност помага за по-лесно заспиване.

Спортувайте през деня: Редовната физическа активност помага за по-лесно заспиване.

Кофеинът може да действа до 6 часа след консумация. Ограничете алкохола: Макар да успива първоначално, алкохолът фрагментира съня и стресира сърцето.

Избягвайте кафето късно през деня: Кофеинът може да действа до 6 часа след консумация.

Синята светлина от телефони и телевизори потиска мелатонина. Изключете ги поне 30 минути преди лягане. Създайте уютна среда: Спалнята трябва да е хладна, тъмна и тиха.

Сънят е критичен фактор за здравето на сърцето. Кардиолозите подчертават, че създаването на постоянна рутина не е просто въпрос на почивка, а превенция срещу високо кръвно налягане, диабет и сърдечни заболявания. По-добрият сън води до по-здраво сърце.

