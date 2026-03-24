По-малко жертви по пътищата, но България остава сред рисковите страни в ЕС

България е сред държавите, които се доближават до европейската цел за намаляване наполовина на смъртните случаи по пътищата до 2030 г., показват най-новите данни на Европейската комисия. Заедно с Белгия, Дания, Полша и Румъния страната показва напредък, макар да остава в групата с най-висок дял на загинали в ЕС, редом с Румъния и Хърватия, отбелязва БТА.

Статистиката отчита спад на жертвите у нас с 5% спрямо 2024 г., както и значително намаление от близо една трета в сравнение с периода 2017–2019 година. Въпреки това нивата остават високи в европейски контекст.

Общо в Европейския съюз през миналата година са загинали около 19 400 души при пътнотранспортни произшествия – с около 580 по-малко спрямо предишната година. Според ЕК това е съществено постижение, предвид увеличаващия се брой превозни средства и по-големия обем на трафика.

Забележителен спад се наблюдава в Естония (-38 на сто) и Гърция (-22 на сто). Швеция и Дания са имали най-безопасните пътища миналата година с около 20 смъртни случая на един милион жители.

Всяка година около 100 000 души в ЕС получават тежки наранявания при катастрофи. Най-рискови остават извънградските пътища, където се случват над половината от фаталните инциденти.

В градска среда най-уязвими са пешеходците, велосипедистите и ползвателите на индивидуални електрически превозни средства, които съставляват около 70% от жертвите.