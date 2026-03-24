Италианските държавни пощи Poste Italiane с оферта от 10.8 млрд. евро за Telecom Italia

Италианската национална пощенска служба с мажоритарно държавно участие Poste Italiane съобщи в неделя (22 март), че излиза с оферта в брой и акции за придобиването на бившия телекомуникационен монополист Telecom Italia (TIM) на стойност 10.8 милиарда евро (12.5 милиарда долара).

Poste Italiane вече е най-големият акционер в TIM и заяви, че ще предложи 0.167 евро в брой, както и 0.0218 новоемитирани акции на Poste за всяка предложена акция на TIM – оценявайки акциите на TIM на 0.635 евро всяка.

Poste посочи, че придобиването, насочено към сваляне на TIM от борсата, ще осигури на групата мобилна и фиксирана телекомуникационна мрежа, водеща позиция в облачните услуги и инфраструктурата за центрове за данни, както и възможност да предоставя сигурно управление на данни за държавата – в съответствие с усилията на Евреопейският съюз за защита на суверенитета на данните в съюза.

Комбинираната група ще има приходи от 27 милиарда евро и оперативна печалба от 5 милиарда евро, с над 150 000 служители, се казва в изявление на Poste Italiane .

От италианските пощи допълниха, че предполагаемите ползи от сливането ще възлизат на 700 милиона евро годишно, от които 500 милиона евро ще дойдат от намаляване на разходите, включително по-ниски разходи за финансиране. Компанията, която притежава малко над 27% от TIM, очаква да приключи сделката до края на годината, като икономиите от разходи ще се реализират в рамките на две години, а ползите за приходите – в рамките на три.