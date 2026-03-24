В какъв формат се провеждат „преговорите“ между САЩ и Иран?

Белият дом е намерил преговарящ в иранското ръководство. Администрацията на Доналд Тръмп разглежда председателя на иранския парламент Мохамед Багер Галибаф като потенциален партньор, съобщава Politico, позовавайки се на източници. Преди това президентът Доналд Тръмп съобщи за „продуктивни разговори“ между Вашингтон и Техеран, което го накара да нареди петдневно отлагане на американските удари по иранската енергийна инфраструктура. Властите на Ислямската република обаче отрекоха тези твърдения.

Президентът Доналд Тръмп се отказа от заплахата си да унищожи енергийния сектор на Иран заради съюзниците на САЩ и държавите от Персийския залив, съобщава Bloomberg. Те убедиха американския президент, че войната ще бъде катастрофална, ако Вашингтон се съобрази с ултиматума. Ударите по иранската инфраструктура биха довели страната до пълен колапс и период на нестабилност.

Съобщението на Тръмп за отлагането на крайния срок и преговорите дойде точно преди откриването на търговията на американските пазари, отчасти за да ги успокои, предполага Bloomberg.

Financial Times отбелязва подозрителна активност преди съобщението на американския президент.

Петнадесет минути преди публикацията на Тръмп, търговците продадоха над 6000 фючърса на суров петрол Brent и WTI на стойност 580 милиона долара.

В същото време, източници на Ройтерс съобщават, че не е имало директни преговори между Вашингтон и Техеран. Двете страни контактуват чрез Египет, Пакистан и държавите от Персийския залив. Те биха могли да действат като посредници в бъдеща сделка. САЩ и Иран биха могли да обсъдят мирно споразумение за първи път още тази седмица в Исламабад, според източници от пакистанското правителство.

Според Тръмп, Белият дом комуникира с Техеран чрез висш служител.

Специалният представител Стив Уиткоф и зетят на американския президент Джаред Кушнер вече са разговаряли с него. Американският президент не го е посочил, но се твърди, че САЩ имат работа с най-уважаваната фигура в ръководството на Ислямската република. Други източници на Ройтерс във Вашингтон и Тел Авив твърдят, че

това е Мохамед Багер Галибаф, председателят на иранския парламент и бивш кмет на Техеран.

Администрацията на Тръмп тайно го разглежда като ключов партньор на САЩ и дори като бъдещ лидер на Ислямската република, съобщава Politico. Белият дом смята, че 64-годишният Галибаф е способен да ръководи Иран и да води преговорите по време на следващата фаза на войната. Вашингтонските власти обаче все още не са готови да изберат конкретен кандидат за тази роля и обмислят няколко лица. Въпросът е: самият Галибаф би ли се съгласил да сътрудничи? Дори и да беше готов да предприеме такава стъпка, заключават източниците на Politico, иранските военни и служители по сигурността почти сигурно биха го спрели.