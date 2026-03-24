Защо пиенето на повече вода не е достатъчно, за да спре образуването на бъбречни камъни

Голямо клинично проучване изследва дали усъвършенствани програми за хидратация могат да предотвратят повторната поява на бъбречни камъни, но резултатите показват изненадваща разлика между намеренията и дългосрочното спазване. Данните подсказват, че предотвратяването на рецидивите може да изисква по-персонализирани стратегии.

Голямо изследване установява, че просто насърчаването на хората да пият повече вода може да не е достатъчно, за да се предотврати повторната поява на бъбречни камъни.

Бъбречните камъни са малки, твърди минерални образувания, но болката, която причиняват, може да бъде изключително силна. Те често се появяват внезапно, нарушават ежедневието и водят до посещения в спешното отделение. В Съединените щати около 1 на 11 души ще развие бъбречен камък, а почти половината ще получат нов по-късно.

Публикувано в списание The Lancet, изследването показва защо предотвратяването на бъбречни камъни остава трудно, дори при мотивирани хора, които получават постоянна подкрепа.

„Резултатите показват, че въпреки значението на високия прием на течности за предотвратяване на повторна поява на камъни, постигането и поддържането на много висок прием е по-трудно, отколкото често предполагаме“, казва д-р Чарлз Скейлс.

„Трудността при спазването вероятно допринася за сравнително високата честота на рецидив при това хронично състояние“, допълва той.

Как работи програмата за хидратация

Участниците са разделени на случаен принцип на две групи – стандартно лечение или поведенческа програма за хидратация.

Програмата включва:

„умни“ бутилки за вода с Bluetooth за проследяване на приема

персонализирани цели за прием на течности

финансови стимули

напомнящи съобщения

здравни консултации

Целите за прием са определени според индивидуалното количество урина, като се цели поне 2.5 литра дневно.

В проучването участват 1658 тийнейджъри и възрастни от шест клинични центъра в САЩ. Те са проследявани в продължение на две години, което прави това най-голямото поведенческо изследване за превенция на бъбречни камъни.

Изследователите подчертават, че това е първото проучване, което проследява реалната поява на нови камъни, а не само приема на течности. Използвани са анкети и образни изследвания, за да се следи дали се образуват нови камъни или съществуващите нарастват.

Резултатите показват колко трудно е за много хора да поддържат постоянен висок прием на течности, дори с подкрепа. Освен това те подсказват, че една универсална цел не е подходяща за всички, тъй като нуждите от течности зависят от възраст, телесни характеристики, начин на живот и здравословно състояние.

Към по-персонализирана превенция

„Това изследване насочва към по-прецизен подход в превенцията“, казва д-р Грегъри Тасиан.

„Вместо всички пациенти да следват една и съща цел, трябва да определим кой има полза от кои стратегии, защо хората спират да ги спазват и да създадем ефективни решения – както поведенчески, така и медицински.“

Според учените са необходими нови подходи, включително:

индивидуализирани цели за прием на течности

стратегии за справяне с ежедневни пречки (работа, навици)

терапии, които помагат минералите да останат разтворени в урината

„Бъбречните камъни са хронично състояние с непредсказуеми и често изключително болезнени епизоди, които нарушават съня, работата и ежедневието“, казва д-р Алана Десай.

„Повечето хора биха искали лесен начин да намалят риска от нов пристъп“, добавя тя.

Проучването показва, че пиенето на повече вода само по себе си не е достатъчно. За ефективна превенция са нужни по-гъвкави, персонализирани и реалистични решения, съобразени с индивидуалния начин на живот.

