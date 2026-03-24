Удължават забраната за износ на инсулини, отпада тази за антибиотици

Служебният здравен министър Михаил Околийски е издал заповед, с която се удължава забраната за износ на определени медикаменти, сред които инсулини и техни аналози. В същото време отпада ограничението за износ на антибиотици. Новите мерки ще бъдат в сила до 26 май.

Забраната обхваща няколко групи лекарства, включително такива за лечение на диабет, хронични възпалителни заболявания на червата, остеопороза, бъбречна недостатъчност и различни форми на анемия.

От Министерството на здравеопазването подчертават, че става дума за терапии при социалнозначими хронични заболявания, при които прекъсването на лечението може да доведе до сериозни усложнения и увеличаване на хоспитализациите.

Удължаването на мярката цели да гарантира наличност на тези лекарства на вътрешния пазар и да предотврати допълнително натоварване на здравната система. Забраната за износ на инсулини действа още от ноември 2023 година и се продължава за пореден път.