РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Удължават забраната за износ на инсулини, отпада тази за антибиотици

6 често срещани лекарства, които не се комбинират добре с мултивитамини, Удължават забраната за износ на инсулини, отпада тази за антибиотици

Служебният здравен министър Михаил Околийски е издал заповед, с която се удължава забраната за износ на определени медикаменти, сред които инсулини и техни аналози. В същото време отпада ограничението за износ на антибиотици. Новите мерки ще бъдат в сила до 26 май.

Забраната обхваща няколко групи лекарства, включително такива за лечение на диабет, хронични възпалителни заболявания на червата, остеопороза, бъбречна недостатъчност и различни форми на анемия.

От Министерството на здравеопазването подчертават, че става дума за терапии при социалнозначими хронични заболявания, при които прекъсването на лечението може да доведе до сериозни усложнения и увеличаване на хоспитализациите.

Удължаването на мярката цели да гарантира наличност на тези лекарства на вътрешния пазар и да предотврати допълнително натоварване на здравната система. Забраната за износ на инсулини действа още от ноември 2023 година и се продължава за пореден път.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Последни новини

Анкета

Очаквате ли компроматна "война" по време на предизборната кампания?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.