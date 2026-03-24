Непредсказуемостта на САЩ влияе върху интересите на Франция

САЩ се превръщат във все по-непредсказуем съюзник, което оказва влияние върху сигурността и интересите на Франция, заяви началникът на генералния щаб на френската армия Фабиен Мандон по време на форум за френската сигурност и отбрана в Париж.

„Бяхме изненадани от американския съюзник, който остава съюзник, но който става все по-непредсказуем и дори не си прави труда да ни информира, когато реши да започне военни операции“, каза Мандон. „Това има въздействие върху нашата сигурност и върху нашите интереси“, цитира го още Ройтерс.

Франция и Съединените щати са ключови съюзници в рамките на НАТО, но напрежението между тях нараства. Недоволството в Париж се засили след решението на администрацията на президента Доналд Тръмп да започне военни действия срещу Иран, както и след по-ранните му изявления за Гренландия.

Допълнително напрежение предизвикаха критиките на американския държавен глава към европейските съюзници за нежеланието им да се включат активно в операции по сигурността в Ормузкия проток.

Мандон припомни и предишни случаи на едностранни решения от Вашингтон, включително изтеглянето на американските сили от Афганистан, предприето без достатъчна координация със съюзниците, въпреки че операцията е била започната по линия на НАТО.