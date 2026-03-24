Техеран обмисля да формализира таксуването на кораби за транзитно преминаване през Ормуз

Техеран е започнал да начислява транзитни такси на някои търговски кораби, преминаващи през Ормузкия проток, за да преминат безопасно през него – поредният знак за иранския контрол върху най-важния морски енергиен канал в света. Плащания до 2 милиона долара на пътуване се изисквали за всеки конкретен случай, което ефективно създава неформална такса за водния път, според запознати с въпроса лица, пожелали анонимност. Някои плавателни съдове са платили, въпреки че механизмът не е бил ясен, включително използваната валута, и не е прилаган систематично, допълват добре информираните източници.

Плащанията показват влиянието на Иран върху Ормузкия проток, през който обикновено се превозва около една пета от световния петрол и газ, както и огромни количества храна, метали и други материали всеки ден. Войната в Близкия изток, която е вече в четвъртата си седмица, подчертава също и отчаяната нужда на някои потребители да осигурят непрекъснати енергийни потоци.

Запознатите с таксата лица посочват, че плащанията са били обработвани тихомълком. Липсата на прозрачност и несигурността за следващият обект на атака добавя нов слой на търкания за пролива. Само малка част от корабите са прекосили водния път от началото на войната досега, повечето от които са свързани с Техеран. Малцината други изглежда са поели по подобен маршрут близо до бреговата линия на Иран.

Индия, която е изпратила четири кораба, превозващи втечнен петролен газ, за ​​да излезе от Персийския залив през Ормузкия проток, заяви на 24 март, че международните закони гарантират правото на свобода на корабоплаване през пролива и никой не може да начислява такса за ползване на канала.

Иранското външно министерство не е коментирала темата на фона на наложените от държавата ограничения върху телекомуникациите и достъпа до интернет.

Докато Иран изисква транзитна вноска за всеки отделен случай, Ислямската република е предложила идеята за формализиране на таксите като част от по-широко следвоенно споразумение, посочва запознато с въпроса лице.

Миналата седмица иранският законодател Алаедин Боруджерди заявил, че парламентът предлага да се изисква от държавите да плащат на Иран за използването на Ормузкия проток като сигурен корабоплавателен маршрут. „Сега, тъй като войната има цена, естествено е да направим това и да вземем транзитни такси от корабите, преминаващи през Ормузкия проток“, казал Боруджерди, съобщава сателитният телевизионен канал Iran International. Той също така определил мярката като отражение на „авторитета“ на Иран над стратегическия маршрут. Според Боруджерди, ходът е отражение на нов „суверенен режим“ в пролива след десетилетия.

За арабските производители в Персийския залив дори неофициалната такса е неприемлива, коментират запознати, тъй като повдига въпросите за суверенитета, прецедента и потенциалното превръщане на жизненоважен търговски маршрут за техния износ на енергия.

Докладите сочат, че Иран прилага ограниченията избирателно. Длъжностни лица отбелязват, че кораби, свързани с държави, считани за враждебни, може да се натъкнат на ограничения, докато други може да бъдат допуснати при определени условия. Иранският външен министър Абас Арагчи заяви неотдавна, че протокът е затворен само за кораби на „врагове и тези, които подкрепят тяхната агресия“.

В някои случаи изглежда са правени изключения. На два индийски превозвача на втечнен нефтен газ (LPG) е разрешено транзитно преминаване, като се съобщава, че и други се готвят за транзитно преминаване. Данните от проследяването на корабите показват също, че поне един пакистански танкер е плавал по маршрута. Ситуацията е допълнително усложнена от нарастващата военна реторика.

Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп предупреди Иран да отвори отново пролива в рамките на 48 часа или да понесе удари по енергийната си инфраструктура. В отговор иранското ръководство заплаши с ответни мерки, включително потенциални атаки срещу регионални енергийни активи. Иранската революционна гвардия предупреди също, че всяка атака по електроцентралите може да доведе до „пълно затваряне“ на Ормузкия проток.

С предупрежденията, издадени до търговски кораби, и докладваните инциденти в морето, морският трафик през коридора се забави рязко. При един скорошен инцидент лодки, натоварени с експлозиви, удариха два танкера за гориво в иракски води, убивайки един член на екипажа, индийски гражданин.