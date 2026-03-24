Журито на националния конкурс избра как ще изглежда логото „150 години Априлско въстание“

Министерството на културата обяви победителя в националния конкурс, който то, заедно с Националната художествена академия, бяха обявили за създаване на запазен знак под мотото „Мечтата България“, посветен на 150-ата годишнина от Априлското въстание. Това е ас. Живка Христофорова Райкова, която е преподавател в специалност „Плакат и визуална комуникация“ в НХА, Филиал – Бургас, работи в областта на графичния дизайн и е автор на редица лога, сред които са: запазеният знак на Международен конгресен център – Бургас, Спортна зала „Младост“ – Бургас. Нейното предложение е „надвило“ над 40 проекта, създадени от общо 34 автори, участвали в конкурса.

Различните проекти са били разгледани от експертно жури на 19 март 2026 г., като той е обявило победителя след гласуване.

Конкурсните творби са били оценени от комисия с председател проф. Георги Янков (ректор на НХА) и членове: Димитър Стоянович (историк), Вилиам Китанов (художник), Валентин Щинков (художник) и доц. д-р Михаил Груев (председател на ДА „Архиви“).

Предстои логото да бъде интегрирано в цялостната комуникационна кампания около честванията. То ще присъства на печатни и дигитални медии, на информационни материали и на аудио-визуални продукти, посветени на отбелязването на 150-ата годишнина от Априлското въстание.

