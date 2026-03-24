РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Кръводарителите от Ловеч ги препращат към Плевен заради медицинска сестра в болничен

Ловеч, кръводарител

Вече втора седмица потенциалните кръводарители от Ловеч и областта, които трябва да подсигурят близките си, които имат нужда от кръв за операция, трябва да отидат да дарят кръв в Плевен. Причината е, че единственият кръвен център в Ловешка област – този в Многопрофилната болница в областния град, вече втора седмица не работи, тъй като единствената медицинска сестра, взимаща кръв, е в болничен, съобщава кореспондент на БНР.

Директорът на ловешката болница Виктор Таслаков твърди, че проблемът не е само финансов – средната заплата, която предлагат, е около 800 евро, но започналите работа идвали и след няколко дни се отказвали заради микромклимата в отделението. Според Таслаков отношението към външни за болницата хора било лошо.

Правим всичко възможно, за да намерим подходящи хора, които да започнат да работят адекватно в центъра„, подчерта Виктор Таслаков.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Последни новини

Анкета

Очаквате ли компроматна "война" по време на предизборната кампания?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.