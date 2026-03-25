Външното министерство призова българите да не пътуват до Куба заради задълбочаваща се криза

Над 2600 българи са напуснали Близкия изток, Външното министерство призова българите да не пътуват до Куба заради задълбочаваща се криза

Министерството на външните работи призова българите да не пътуват до Куба. Страната е поставена под най-високото ниво на риск – Ниво 4. Това означава да не се предприемат пътувания, освен при крайна необходимост.

Причината е задълбочаващата се вътрешна криза, свързана с недостиг на горива, проблеми в енергийната система, както и затруднения в здравеопазването и транспорта. Съществува риск от ограничаване на полетите поради липса на авиационно гориво, въпреки че засега те продължават да се изпълняват.

Възможни са също затваряне на хотели и сериозни затруднения при придвижването на туристите в страната.

От външното министерство съветват българите, които вече се намират в Куба, да следят редовно информацията за полетите си и да поддържат връзка с туроператорите. Препоръчва се още да се осигурят основни ресурси като вода, храна и медикаменти, както и да се избягват струпвания на хора и да се спазват указанията на местните власти.

