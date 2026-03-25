Външното министерство призова българите да не пътуват до Куба заради задълбочаваща се криза

Министерството на външните работи призова българите да не пътуват до Куба. Страната е поставена под най-високото ниво на риск – Ниво 4. Това означава да не се предприемат пътувания, освен при крайна необходимост.

Причината е задълбочаващата се вътрешна криза, свързана с недостиг на горива, проблеми в енергийната система, както и затруднения в здравеопазването и транспорта. Съществува риск от ограничаване на полетите поради липса на авиационно гориво, въпреки че засега те продължават да се изпълняват.

Възможни са също затваряне на хотели и сериозни затруднения при придвижването на туристите в страната.

От външното министерство съветват българите, които вече се намират в Куба, да следят редовно информацията за полетите си и да поддържат връзка с туроператорите. Препоръчва се още да се осигурят основни ресурси като вода, храна и медикаменти, както и да се избягват струпвания на хора и да се спазват указанията на местните власти.