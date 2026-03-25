Дрон от Русия навлезе във въздушното пространство на Естония

Дрон от Русия е навлязъл във въздушното пространство на Естония и се е ударил в комина на местна електроцентрала в сряда сутринта. По информация на Службата за вътрешна сигурност няма пострадали хора или нанесени щети по съоръжението.

В същото време два дрона са преминали и във въздушното пространство на Латвия – единият от Русия, а другият от Беларус, като произходът им все още не е напълно изяснен.

Тези случаи обаче съвпадат с атака на Украйна с дронове срещу руското пристанище Уст Луга в Балтийско море, при която е избухнал пожар. Пристанището е ключово за износа на петрол и се намира близо до естонската граница.