Столичната община обяви идващия уикенд за дни на пролетното почистване

Столичната община обяви, че 28 март и 29 март ще са дните за пролетното почистване. Тогава граждани, доброволчески организации, институции и бизнес могат да се включат активно почистването на междублоковите пространства, градинките, детските и спортните площадки.

Желаещите могат да се регистрират чрез официалния сайт на инициативата, където е публикувана информация за локациите и възможностите за участие – или самостоятелно, или като доброволец към група.

От Столичния инспекторат отбелязват, че като част от пролетното почистване на София, на 29 март доброволческата организация „Аз за теб. Ние за тях“ организира акция за почистване на наносите от кал, пясък и смеси от зимните обработки по бул. „Симеоновско шосе“.

Инициативата е насочена към премахване на натрупаните замърсявания по пътната инфраструктура, които при движение на автомобили и вятър лесно се превръщат във фини прахови частици и влияят върху качеството на въздуха.