Гана настоява ООН да признае търговията с роби като най-тежкото престъпление срещу човечеството

Гана призова международната общност да признае трансатлантическата търговия с роби като „най-тежкото престъпление срещу човечеството“ преди ключово гласуване в Общо събрание на ООН.

Инициативата, водена от Гана, предвижда приемането на резолюция, която насърчава държавите членки да обмислят официални извинения за историческата роля в търговията с роби, както и създаването на фонд за репарации.

Предложението обаче вероятно ще срещне съпротива от страни като Обединеното кралство, които традиционно отхвърлят идеята за финансови компенсации с аргумента, че съвременните институции не носят отговорност за исторически престъпления, отбелязва Би Би Си.

Външният министър на Гана Самюел Окудзето Аблакуа подчерта, че инициативата цели справедливост, а не лична облага за африканските лидери. По думите му средствата трябва да бъдат насочени към образователни програми, фондове за развитие и обучение.

Освен това резолюцията призовава за връщане на културни ценности, изнесени по време на колониалната епоха.

Между XVI и XIX век между 12 и 15 милиона африканци са били насилствено отвлечени и транспортирани към Америка, където са били превърнати в роби. Смята се, че над два милиона души са загинали по време на пътуването.