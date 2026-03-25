Денят по диагонал – 25 март 2026 г.

По неведомите пътища на обществените настроения и социологическото въображение подкрепата за всички „основни“ участници в предстоящите избори се люшка като рибарска лодка в бурно море. С едно изключение: ГЕРБ, който остава „закован“ на 19 процента. Тази видима устойчивост изглежда отново ще даде шанс на снишилия се за пореден път Бойко Борисов да прескочи политическия трап.

Агенция „Пътна инфраструктура“ дължи на изпълнители общо 752 млн. евро, съобщи служебният регионален министър Николай Найденов след заседание на Министерския съвет. От тях 528 млн. евро са за допълнително възложени дейности, 168 млн. евро – по спогодби от периода 2018–2020 година, а 55 млн. евро – по съдебни решения. В следващите три месеца АПИ ще разполага с бюджет от едва 200 млн. евро за поддръжка и ново строителство, което поставя под съмнение финансовото планиране и разходването на средствата.

„Продължаваме промяната – Демократична България“ е поискала от Пленума на Висшия съдебен съвет дисциплинарното освобождаване на Йордан Стоев, който е член на прокурорската колегия от парламентарната квота. Искането се основава на публична информация, включително аудиозапис, разпространен от бившия главен прокурор Иван Гешев, в който се предполага, че участва Стоев. В разговора се говори за неофициални контакти с политически лица, като се споменават „Бойко“ и „Банкята“, както и теми, свързани с отстраняването на самия Гешев.

В много отношения демокрацията в България е фасадна. Затова сме на опашката в индексите за свобода на медиите, за върховенство на правото, смъкваме се надолу и в индекса за щастие. Това заяви във видео интервю за СТУДИО БАНКЕРЪ бившият премиер акад. Николай Денков, водач на листите на ПП-ДБ на МИР 1 в Благоевград и МИР 23 в София.

Иран продължи да атакува с ракети и дронове арабските държави от Персийския залив и Израел през нощта на 24-и срещу 25-и март, след като Съединените щати представиха предложение за прекратяване на войната, която опустоши Близкия изток и разклати световните пазари.