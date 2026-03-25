Министерството и висшите училища заедно ще работят за подготовка на кадри в жп транспорта

Министерството на транспорта и съобщенията и водещи университети у нас обединяват усилия за подготовка на кадри за железопътния транспорт. В тази връзка заместник-министърът Мурад Тюрк проведе поредица от работни срещи с академичните ръководства на Университет по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ), Висше транспортно училище „Тодор Каблешков“ и Висше строително училище „Любен Каравелов“.

Инициативата е част от политиката на служебния министър на транспорта и съобщенията Корман Исмаилов за преодоляване на недостига на различни специалисти в държавните транспортни дружества – Български държавни железници, Национална компания „Железопътна инфраструктура“ и Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“.

Акцентът бе поставен върху ролята на практическото обучение и стажовете

като ключов елемент за успешната реализация на младите специалисти в железопътния сектор. „Моят професионален път започна с подобни практики и стажове, защото те дават реална среда, опит и увереност на младите хора да се развиват в тази област“, обясни заместник-министър Тюрк.

Сериозен недостиг на кадри в предприятията в системата на Министерството на транспорта и съобщенията, включително на строителни инженери, необходими за изпълнението на ключови дейности и проекти, се наблюдава в последните години. „Това е предизвикателство, което изисква бързи решения. Именно затова ще инициирам работни срещи между компаниите и университетите, за да създадем възможности за привличане на млади специалисти още в началото на техния професионален път“, заяви Мурад Тюрк.

Представителите на висшите училища изразиха мнение, че

подготовка е важна за разбирането и прилагането на теоретичните знания.

Те отбелязаха, че макар да има мотивирани студенти, е необходимо да се създадат механизми за тяхното привличане и задържане в България. Освен това качествената подготовка в ключови сектори като транспорт и транспортна инфраструктура, не може да бъде заменена с краткосрочни курсове, а се изисква системно образование, практика и ангажираност от страна на държавата.

