Обсъжда се целогодишна въздушна свързаност между България и Хърватия

Министърът на транспорта и съобщенията Корман Исмаилов и посланикът на Хърватия у нас Ясна Огняновац обсъдиха възможностите за стартиране на целогодишна авиовръзка между столиците на двете държави.

В момента съществува директна линия между София и Загреб, но тя е сезонна, с чести прекъсвания въпреки големия интерес към нея, стана ясно по време на срещата. Двете страни ще организират в кратък срок среща между ресорните въздухоплавателни агенции, за да се обсъдят мерки за целогодишна авиосвързаност между София и Загреб. Над 70 000 българи са посетили Хърватия през последната година, нараства и броят на хърватските туристи у нас, като те имат все по-голям интерес към зимните ни курорти. Това показва нуждата от увеличаване на честотата на директните полети, които стартираха преди две години.

„Геополитическата ситуация в региона налага по-тясно взаимодействие в рамките на ЕС, НАТО и останалите ни съседи. За нас е важно да увеличим капацитета на жп и пътната инфраструктура към съседните държави и на граничните пунктове, които в момента са силно натоварени“, посочи министър Исмаилов.

През последните години търговско-икономическите отношения между България и Хърватия бележат положително развитие.

Стокообментъ расте и през 2024 г. беше в размер на 677.3 млн. евро като търговското салдо е положително за страната ни.

По данни на БНБ, сумарните преки чуждестранни инвестиции от Хърватия в България към края на първото полугодие на 2025 г. възлизат на 49,4 млн. евро.

С цел укрепване на икономическите, културните и други отношения между България и Хърватия, на 15 февруари 2022 г. в Загреб е основан

Българо-хърватски бизнес клуб.

В класацията на 80 водещи държави, Хърватия е на 22-ро място като търговски партньор на България, а България е на 21-во място като търговски партньор на Хърватия. Въпреки глобалната криза, предизвикана от пандемията, българският износ за Хърватия непрекъснато расте, както и общият стокообмен.