Индия е купила около 60 млн. барела руски петрол и 5 млн. барела иранско черно злато

Рафинерии от Индия са купили около 60 млн. барела руски суров петрол и 5 млн. барела ирански – първите мащабни сделки след като Белият дом изключи за срок от един месец Ню Делхи от забраната да пазарува руско черно злато. Русия пък получава най-високите приходи от горивото от 2022-а насам. Така петролът победи санкциите.

Според запознати с въпроса лица, руските барели са поръчани за доставка през април, туширайки опасенията за недостиг на суровината, породени от транспортните блокади на войната в Близкия изток. Пожелалите анонимност източници твърдят, че цената на товара е била с премия от 5 до 15 долара за барел спрямо котировките на суровия петрол сорт „Брент“. Анализ на фирмата за данни Kpler установява, че този обем е сравним с покупките, направени през март, но е над двойно по-висок от количествата, закупени през февруари.

Скокът в доставките се материализира след като Съединените щати направиха изключение, позволяващо на Индия да получава руски суров петрол, натоварен преди 5 март, за да компенсира недостига на черно злато, причинен от фактическото затваряне на Ормузкия проток. Впоследствие мярката беше разширена и за други страни и актуализирана, за да позволи покупки на черното злато, което вече е бил натоварено на танкери в морето преди 12 март.

Индия разчита силно на вносен петрол и се превърна в основен купувач на руската суровина с отстъпка след избухването на конфликта между Русия и Украйна в началото на 2022-а. Въпреки това, от края на миналата година, под натиск от Съединените щати, Ню Делхи намали значително покупките си, като се обърна за доставки към Саудитска Арабия и Ирак за суров петрол, голяма част от който е блокиран в Персийския залив след избухването на военните действия.

След като американците отмениха санкциите обаче, започнал надпревара за руски петролни товари в морето, като няколко танкера дори се отклониха от Китай, за да доставят барелите си на индийски купувачи. Само през първите две седмици на март обемът на руския суров петрол във водата е спаднал с над 20 милиона барела, което се равнява на темп от над 2 милиона барела на ден, съобщи главният икономист на Vortexa на 13 март.

Освен това, три информирани източника съобщиха на 24 март, че Reliance Industries – оператор на най-големия комплекс за рафиниране в света, е купил 5 милиона барела ирански суров петрол дни след като Вашингтон отмени временно и санкциите върху него. Две от запознатите със сделките лица заявиха, че индийската рафинерия е закупила петрола от Националната иранска петролна компания на цена с премия от приблизително 7 долара за барел спрямо фючърсите на суровия петрол „Брент“ на борсата ICE. Не е ясно кога ще бъде доставено горивото.

Администрацията на американския президент Доналд Тръмп издаде на 20 март решение за 30-дневно освобождаване от санкции на ирански петрол, който вече е в морето. То се отнася за горивото, натоварено на борда на всички кораби на или преди 20 март и разтоварени на или преди 19 април, включително санкционирани танкери. Тази транзакция е първата откакто Индия купува ирански петрол след като спря вноса от ислямската република през май 2019 г. – месеци след като Вашингтон отново наложи санкции на Техеран.

Няколко източника посочват, че и други азиатски рафинерии, включително индийски държавни предприятия, оценяват дали могат да купят иранско черно злато. Те съобщават, че служители в Ню Делхи очакват американските изключения да бъдат удължени докато продължават смущенията в Ормузкия проток. И отбелязват, че рафинерии като Mangalore Refinery & Petrochemicals и Hindustan Mittal Energy, които са се дистанцирали от руския суров петрол от декември 2025-а, са се върнали на пазара.

В допълнение към поръчаните по-големи количества руска суровина, индийските преработватели търсят и алтернативни източници, за да разнообразят доставките докато продължава войната. По данни на Kpler, очакваният обем на венецуелски суров петрол, пристигащ в страната през април, е 8 милиона барела – най-много от октомври 2020 година.

В същото време Русия реализира значителни печалби поради възстановяването на търсенето и скока на петролните котировки. Кремъл генерира най-високите приходи от износ на черно злато от март 2022 г. насам, малко след като войските му влязоха в Украйна.

В 9.13 ч. българско време на 25 март фючърсните контракти на петрола сорт „Брент“ за доставка през май се търгуваха за 99.85 долара за барел.

