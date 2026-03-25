Янкулов иска ВАС да сезира Съда на ЕС за мандата на Сарафов

Служебният министър на правосъдието Андрей Янкулов е поискал от Върховния административен съд да отправи преюдициално запитване до Съда на Европейския съюз за мандата на временно изпълняващия функциите главен прокурор.

Искането е част от жалба срещу решението на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, която отказа да определи нов временно изпълняващ длъжността, различен от Борислав Сарафов.

Според Янкулов тълкуването на колегията на практика създава възможност за „безсрочен временен мандат“, което противоречи на принципите на правовата държава и на изискването за мандатност при упражняване на публични функции.

Министърът оспорва и компетентността на Прокурорската колегия по този въпрос, като счита, че решението следва да бъде взето от Пленума на ВСС.

Спорът възникна след като на 11 март колегията отказа да разгледа предложението за назначаване на нов временно изпълняващ длъжността главен прокурор. Решението подлежи на обжалване пред ВАС в законовия срок.