Николай Денков: ЕС е наясно – водещи парламентарни партии у нас манипулират вота (част 4)

Статуквото се готви да използва човешка трагедия за политически цели, посочва Николай Денков

Не само ОССЕ, а и още една европейска организация заявиха, че изпращат пълномащабни мисии за наблюдение на изборите у нас. Решението на Конституционния съд за предишните избори е индикирало за тежки проблеми в изборния процес и за съществуване на система за контролиране на гласоподаватели. Изпращането на такива мисии е прецедент.

Най-съществената лъжа в кампанията е, че Радев и „Сияние“ ще се борят срещу корупцията. Знае се, че човекът от „Сияние“ е свързан здраво с ГЕРБ.

В много отношения демокрацията в България е фасадна. Затова сме на опашката в индексите за свобода на медиите, за върховенство на правото, смъкваме се надолу и в индекса за щастие.

Ролята на ИТН беше да се срути напълно доверието в парламента.

Хаосът създава почва за поява на нови спасители.

Една човешка трагедия е подготвена за политическа употреба от системата на статуквото.

Това заяви във видео интервю за СТУДИО БАНКЕРЪ бившият премиер акад. Николай Денков, водач на листите на ПП-ДБ на МИР 1 в Благоевград и МИР 23 в София.

Още от интервюто:

Ще изпраща ли ЕС пълномащабна мисия за съблюдаване на честността на изборите в България?

Ще сработи ли отново инженерната технология за създаване на политически патерици за статуквото?

Преписва ли Радев послания и програми от ПП-ДБ?

Вижте първите три части от интервюто с Николай Денков

Николай Денков: Битката в България е между свободните и несвободните (част 1)
Николай Денков: Срамно е в една демокрация да няма лидерски дебати (част 2)
Николай Денков: Борисов и Добрев да кажат защо турбините на ПАВЕЦ „Чаира“ бяха разбити (част 3)

