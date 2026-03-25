Meta планира да достигне пазарна капитализация от 9 трилиона долара

Meta Corporation се надява да достигне пазарна капитализация от 9 трилиона долара до 2031 г., според The ​​Wall Street Journal, който е прегледал документи, подадени от компанията до Комисията по ценни книжа и борси на САЩ (SEC).

Компанията ще мотивира своите топ мениджъри да постигнат „изключително агресивни темпове на растеж“ чрез нова бонусна система. Тези бонуси ще бъдат изплатени изцяло само при достигане на гореспоменатото ниво на пазарна капитализация, което в момента е 1.5 трилиона долара.

Ако целта бъде постигната,

топ мениджърите ще получат огромни бонуси в размер на стотици милиони долари.

Сред участващите в програмата са главният технологичен директор Андрю Босуърт, главният оперативен директор Хавиер Оливар, главният финансов директор Сюзън Лий и няколко други топ мениджъри. От компанията отбелязват, че основателят и главен изпълнителен директор Марк Зукърбърг не участва.

Високопоставените ръководители на големи технологични и други компании вече получават огромни бонуси, обвързани с постигането на определени резултати. Както отбелязва The ​​Wall Street Journal обаче, в условията на ожесточена конкуренция в разработването на изкуствен интелект, тези бонуси биха могли да станат още по-големи, а условията им – по-амбициозни.

Миналата година акционерите на Tesla одобриха компенсационен пакет за нейния основател и главен изпълнителен директор Илон Мъск, който, ако целите бъдат изпълнени, ще достигне 1 трилион долара.