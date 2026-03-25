Мултифондовият модел разширява възможностите за инвестиции на пенсионните фондове

Въвеждането на мултифондовия модел в капиталовите пенсионни фондове разширява инвестиционните възможности, отбелязват от „Българска фондова борса„. 

С последните изменения в Кодекса за социално осигуряване (КСО) се дава възможност на фондовете да инвестират средства в компании, търгувани на пазара за растеж BEAM на „Българска фондова борса“, в дългови и дялови финансови инструменти за инвестиране на инфраструктурни проекти. Заедно с това те могат да сключват сделки с цел предоставяне заеми на безналични финансови инструменти при строго определени условия в рамките на единна система за заемане на финансови инструменти (Lending pool).

Всички инвестиционните ограничения са детайлно разписани в Кодекса за социално осигуряване,

като са съобразени с инвестиционния профил на съответния фонд/подфонд. До този момент инвестициите на пенсионните дружества бяха ограничени единствено до компании, търгувани на регулиран пазар, посочват от борсовия оператор. 

Тези промени откриват допълнителни възможности за доходност и диверсификация

с цел ограничаване на риска от експозициите, както и за достъп на малки и средни компании да набират капитал на пазарите за растеж. Очаква се новата рамка да допринесе и за по-голяма ликвидност и дълбочина на българския капиталов пазар, както и за стимулиране на предприемачеството и икономическия растеж, отбелязват от „БФБ-София“.

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

