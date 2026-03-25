Компенсацията за скъпите горива влиза в сила, след като трети ден цената на дизела се задържа 1,60 евро

От 22 март цените на горивата в България остават без промяна. Към 24 март средната цена на дизела е 1,60 евро за литър, а на най-разпространения бензин А95 – 1,43 евро. Тези данни са публикувани от Националната агенция за приходите (НАП), която ежедневно обновява информацията за средните цени на горивата, както и месечната статистика за тяхното изменение.

Тъй като, според данните на НАП, в три последователни дни средната цена на дребно в страната на литър гориво дизел е 1,60 евро, компенсацията заради поскъпването на горивата, причинено от конфликта в Близкия изток, влиза в сила.

Съгласно Решение на Министерския съвет №229/20.03.2026 г., с което е одобрена „Програмата за компенсиране на физически лица за увеличените цени на горивата след избухване на конфликта в Близкия изток на 28.02.2026 г.“, право на компенсация имат всички физически лица, които са получили през 2025 г. средно на месец доход по-малък или равен на 652,41 евро, или два пъти размера на линията на бедност за този период, или средномесечен брутен доход за 2024 г., по-малък или равен на 537,88 евро, или два пъти размера на линията на бедност за 2024 г. Крайните потребители на бензин А95 и дизел ще могат да ползват месечна компенсация от 20 евро, ако за три последователни дни цената на литър гориво бензин А95 или дизел достигне и надвиши 1,60 евро.

Компенсация ще се предоставя и за всеки следващ месец, през който средната цена на дребно е равна или е над посочената стойност.

Мярката ще продължи да действа до 30 юни 2026 година.

Лицата, на които от Агенцията за социално подпомагане са изплащани социални помощи през януари и февруари 2026 г. и отговарят на условията, компенсацията ще се предоставя служебно от Агенцията за социално подпомагане чрез дирекции „Социално подпомагане“, без да бъде подавано заявление. На останалите лица, които отговарят на условията, компенсации ще бъдат отпускани след подаване на заявление в дирекция „Социално подпомагане“ по настоящия адрес, чрез лицензиран пощенски оператор с писмо с обратна разписка или по електронен път.

Паричните средства ще бъдат изплащани по пощата или безкасово по банкова сметка, след извършена проверка от Националната агенция за приходите дали гражданите отговарят на условията. Освен определен доход, физическите лица трябва да са собственици или лизингополучатели на автомобила, за който заявяват помощта. В случай че превозното средство е собственост на две или повече лица, компенсацията се ползва само от единия съсобственик. Помощта ще се предоставя само за един автомобил, който трябва да притежава валидна „Гражданска отговорност“ и да не е електрически.

Преди броени минути служебният министър на финансите Георги Клисурски официално обяви, че компенсацията за скъпите горива влиза в сила.

Той уточни, че НАП е проверила над 800 бензиностанции от близо 4000 за нивата на маржове им.

Клисурски добави още, че в най-скоро време правителството ще обяви пакет от мерки и в подкрепа на бизнеса. По този повод той добави, че тази седмица премиерът Андрей Гюров, заедно с членове на правителството, провеждат срещи със секторни организации и по-конкретно с браншовете, които са най-засегнати от повишените цени, както на горивата, така и на другите енергоизточници.

По думите на Клисурски след като правителството съгласува мерките с всички заинтересовани страни, ще започне да ги предоставя във възможно най-кратък срок. „Целта е мерките за бизнеса да пресичат инфлацията в нейния зародиш – т.е. гледаме началото на веригата на доставките и транспортния бранш„, поясни финансовият министър.

По отношение на жалбата до Конституционния съд, която от кабинета вече са внесли за обявяване на противоконституционност на решението, с което 51-ото Народно събрание им възложи да предприемат спешни мерки срещу ценовия шок от високите цени на суровия петрол и природния газ, Клисурски отбеляза, че правителството приветства духа на решението на парламента, но от правна гледна точка оспорва неговата форма. „Така или иначе за нас е важно мерките за компенсациите да се въведат бързо и ефективно„, заключи Клисурски.