Адемов обяви, че нуждаещи се от подкрепа заради цените на горивата, ще получат компенсацията през април

Хасан Адемов

Мярката е активирана и двете категории лица, за които правителството е предвидило подкрепа заради повишените цени на горивата, ще имат право да получат компенсацията. Това обяви министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов по време на брифинг в Министерския съвет.

Той отбеляза, че в първата категория попадат тези хора, които имат банкови сметки в Агенцията по социално подпомагане и получават помощ от нея. Те автоматично ще получат компенсацията си от 20 евро, без да има нужда да подават заявление.

Втората категория са онези български граждани, които не получават социални помощи – т.е. нямат банкови сметки в Агенцията за социално подпомагане и те ще трябва да подадат заявление в регионалните й поделения.

Такъв документ – образец на заявление – вече е публикуван на страницата на Агенцията за социално подпомагане. Адемов уточни, че то ще трябва да се подаде еднократно, а не всеки месец. Добави и че след като мярката е активирана през март, хората ще си получат парите през април. Ако ситуацията с високите цени на горивата се задържи и през април, нуждаещите се от подкрепа ще имат компенсация, която ще им бъде изплатена през май.

Адемов отново припомни условията за получаване на компенсацията – месечен доход до два пъти линията на бедност за 2024 г. или за 2025 г., притежание на личен автомобил или съсобственост на такъв и заплатена „Гражданска отговорност“.

