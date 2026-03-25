САЩ са представили на Иран план от 15 точки за прекратяване на войната

САЩ са предложили на Иран план от 15 точки, който според тях може да доведе до край на конфликта в Близкия изток. Сред основните условия са Техеран да предаде цялото си обогатено ядрено гориво и да гарантира свободното преминаване през Ормузкия проток.

Иранските въоръжени сили обаче бързо са отхвърлили предложението.

По информация на „Ню Йорк Таймс“ и израелския Канал 12, администрацията на Доналд Тръмп е предала условията си чрез Пакистан, който поддържа добри отношения и с двете държави. Американските представители са предложили и едномесечно примирие, за да може Иран да разгледа исканията.

Малко по-късно говорител на иранските въоръжени сили опроверга твърденията на Доналд Тръмп, че страната му търси споразумение за прекратяване на конфликта. Подполковник Ебрахим Золфагари заяви във видеообръщение по държавната телевизия, че американската „стратегическа сила“ се е превърнала в провал. Според него, ако САЩ са могли, вече биха се измъкнали от ситуацията, и не бива да представят поражението си като дипломатическо споразумение. Той също така отправи критика към вътрешните проблеми на САЩ, като попита дали те не са стигнали дотам да „преговарят сами със себе си“.

Сред 15-те изтъкнати точки първите пет засягат ядрения сектор. Вашингтон изисква Иран да не се опитва никога да се сдобие с атомно оръжие, Техеран да предаде цялото обогатено гориво, с което разполага и да бъдат демонтирани няколко важни ядрени съоръжения.

Иран ще трябва също така да се откаже от подкрепата си за групировки и да спре да финансира или въоръжава „Хизбула“ или „Хамас“.

САЩ настоява за налагане на ограничения върху броя на ракетите, с които страната ще може да разполага, както и върху обхвата им.

Освен това Ормузкият проток, през който преминават около 20% от световните изкопаеми горива, ще трябва да остане отворен за корабоплаването.

В замяна ще паднат международните санкции срещу Иран и той ще получи подкрепа за своята гражданска ядрена програма. В плана не се споменава нищо за смяна на режима.