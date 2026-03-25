Софийската апелативна прокуратура отчете над 8000 осъдени и наказани за 2025 година

Софийската апелативна прокуратура представи годишния си отчет за 2025 година пред все още и. ф. главен прокурор Борислав Сарафов. През изминалата година осъдените и санкционираните с влязъл в сила съдебен акт в апелативния район са общо 8137 души, като са внесени общо 8473 прокурорски акта в съда.

Новообразуваните дела за 2025 година са били 31 915 от общо 99 615 производства в целия апелативен район. Общо 70.65% (70 418 броя) от тях са решени, като 98.03% са решени в срок до месец.

„Тези данни затвърждават тенденцията от последните години към увеличаване на общия брой на решените от прокурор дела, като същевременно се е запазила добрата срочност на произнасяне“, отбелязват от прокуратурата.

Освен това са наблюдавани 406 дела срещу организирани престъпни групи, като новите подобни случая са 65 броя. Делата за корупционни, данъчни и финансови престъпления са 1130 броя. Апелативните прокурори са работили и по 3309 преписки за престъпления, свързани с домашно насилие. Общо през изминалата 2025 г. държавните обвинители са работили по 104 528 преписки, от тях новообразуваните са 89 680 броя.

„Зад всяка преписка и дело стоят човешки съдби, очаквания и доверие. И те трябва да се решават така, че да гарантират справедливост, законосъобразност и уважение към правата на гражданите, защото именно в това се измерва доверието в нашата институция“, коментира ръководителят на Апелативната прокуроратура на София Даниела Попова.

На отчета освен Сарафов са присъствали и заместничката му Магдалена Лазарова, председателят на Наказателното отделение на Софийския апелативен съд Александър Желязков и градският прокурор Емилия Русинова.