САЩ увеличиха износа на LNG с една трета през януари

Съединените щати са изнесли 539.1 милиарда кубически фута (15.3 милиарда кубически метра) втечнен природен газ (LNG) през януари 2026 година. Това количество е почти с една трета повече, отколкото експорта през същия месец година по-рано, според месечния доклад на Министерството на енергетиката на САЩ. Европа отново стана основна дестинация за доставки, представлявайки приблизително 82% от целия износ.

Експортът на LNG през януари е с 5.3% по-нисък, отколкото през декември 2025 г. и с 30% по-висок, отколкото през януари миналата година. Общо са били изпратени 164 танкера за LNG. Тези цифри бяха постигнати чрез постепенното разширяване на завода Plaquemines на Venture Global в Луизиана, както и чрез увеличени доставки от Sabine Pass и Corpus Christi.

Основните дестинации за доставки бяха Обединеното кралство

(с 92.3 милиарда кубически фута или 2.6 милиарда кубически метра), Турция (81 милиарда кубически фута или 2.3 милиарда кубически метра), Испания (50.2 милиарда кубически фута или 1.4 милиарда кубически метра), Франция (45.3 милиарда кубически фута или 1.3 милиарда кубически метра) и Нидерландия (39.1 милиарда кубически фута или 1.1 милиарда кубически метра). Тези страни представляват 57% от всички доставки на втечнен природен газ от САЩ.

В същото време

делът на доставките до Азия от общия износ на втечнен природен газ от САЩ спадна

до 7% през януари в сравнение с 12% през декември 2025 г., според доклада. Делът на доставките до Европа се увеличи, достигайки 82% през януари. Останалите обеми бяха изпратени до страни от Латинска Америка и Африка.

Съединените щати изнесоха втечнен природен газ (LNG) за Канада за първи път –

приблизително 0.1 милиарда кубически метра от мексиканския завод за втечнен природен газ Altamira (собственост на американска компания). През лятото на 2025 г. самата Канада започна да изнася втечнен природен газ (LNG) от Западното крайбрежие за Азия за първи път.