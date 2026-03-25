Epic Games съкращава над 1000 работни места заради слаба активност във Fortnite

Американската компанията Epic Games обяви на 18 март (вторник), че ще съкрати повече от 1000 работни места след спад в активността на играта „Fortnite„, основната в портфолиото ѝ, като това са най-новите съкращения в индустрията за видеоигри, чийто растеж е спрял на фона на икономическа несигурност.

Главният изпълнителен директор Тим Суини заяви в бележка до служителите, че съкращенията, заедно с над 500 милиона долара икономии от по-ниски разходи за външни договори, маркетинг и незаети позиции, ще поставят компанията „на по-стабилна основа“.

Тези съкращения са част от тенденцията в гейминг сектора, където компаниите се сблъскват със слаб растеж, тъй като потребителите предпочитат вече доказани заглавия в условията на икономическа несигурност. Дори и тези игри, особено услугите с живо съдържание, които разчитат на постоянен поток ново съдържание за задържане на играчите, започват да показват признаци на проблеми.

„Имали сме трудности да доставим постоянната магия на Fortnite“, каза Тим Суини, добавяйки, че „пазарните условия днес са най-екстремни“ от основаването на компанията през 1991 година.

Тим Суини уточни, че „съкращенията нямат връзка с изкуствения интелект“, на фона на опасенията в индустрията, че технологията може да замести разработчиците на видеоигри.

Това е вторият голям кръг съкращения за Epic за последните три години. През септември 2023 г. компанията съкрати около 830 работни места, или приблизително 16% от персонала си.

Все още не е ясно какъв процент от служителите ще бъдат засегнати от съобщението.

Гейминг секторът е под засилен натиск. През септември Electronic Arts уволни стотици служители и отмени разработката на играта Titanfall в студиото си Respawn Entertainment. По-рано миналата година масовите съкращения в Amazon засегнаха и нейното гейминг подразделение.