РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

OpenAI приближава 120 млрд. долара финансиране с подкрепата на MGX, Coatue и Thrive

OpenAI приближава 120 млрд. долара финансиране с подкрепата на MGX, Coatue и Thrive

Американската компания OpenAI е близо до набиране на около 10 милиарда долара от рискови инвеститори, като общата стойност на последния ѝ кръг на финансиране ще достигне приблизително 120 милиарда долара.

OpenAI придоби домейна chat.com за над 10 млн. долара

В кръга се очаква да участват компании като MGX от Абу Даби, Coatue Management и Thrive Capital, а Altimeter Capital също планира инвестиция. Сделката се предвижда да бъде финализирана до края на месеца, като крайната сума може да се промени.

Миналия месец технологичният гигант вече набра 110 милиарда долара от Amazon, Nvidia и SoftBank. Новият кръг е най-големият досега и ще помогне на компанията да осигури повече изчислителни ресурси и експерти за развитието на изкуствения интелект. След приключването му оценката на OpenAI ще достигне около 850 милиарда долара.

OpenAI ще купува изчислителна мощ от Oracle за 300 млрд. долара до 2032 година

За сравнение, конкурентът Anthropic PBC миналия месец набра 30 милиарда долара при оценка от 380 милиарда долара, като MGX участва и в този кръг.

Отделно, OpenAI планира да прекрати приложението за видеогенериране Sora, за да се съсредоточи върху бизнес и кодинг функции.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Очаквате ли компроматна "война" по време на предизборната кампания?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.