OpenAI приближава 120 млрд. долара финансиране с подкрепата на MGX, Coatue и Thrive

Американската компания OpenAI е близо до набиране на около 10 милиарда долара от рискови инвеститори, като общата стойност на последния ѝ кръг на финансиране ще достигне приблизително 120 милиарда долара.

В кръга се очаква да участват компании като MGX от Абу Даби, Coatue Management и Thrive Capital, а Altimeter Capital също планира инвестиция. Сделката се предвижда да бъде финализирана до края на месеца, като крайната сума може да се промени.

Миналия месец технологичният гигант вече набра 110 милиарда долара от Amazon, Nvidia и SoftBank. Новият кръг е най-големият досега и ще помогне на компанията да осигури повече изчислителни ресурси и експерти за развитието на изкуствения интелект. След приключването му оценката на OpenAI ще достигне около 850 милиарда долара.

За сравнение, конкурентът Anthropic PBC миналия месец набра 30 милиарда долара при оценка от 380 милиарда долара, като MGX участва и в този кръг.

Отделно, OpenAI планира да прекрати приложението за видеогенериране Sora, за да се съсредоточи върху бизнес и кодинг функции.