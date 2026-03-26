Diageo продава индийският отбор по крикет Royal Challengers Bengaluru за 1.77 млрд. долара

Най-голямата компания за алкохолни напитки в света Diageo обяви, че ще продаде индийският професионален отбор по крикет Royal Challengers Bengaluru на консорциум, подкрепен от Blackstone, за 166.6 милиарда индийски рупии (около 1.77 милиарда долара).

Британската компания съобщи, че нейното индийско дъщерно дружество United Spirits е постигнало споразумение за продажбата на пълната собственост на Royal Challengers Sports Private, която управлява както мъжки, така и женски отбори по крикет.

Това бележи края на стратегическия преглед на бизнеса, започнал миналата година. Консорциумът купувач включва вечния частен капиталов фонд на Blackstone, германската рискова капиталова компания Bolt Ventures, както и индийските компании Aditya Birla Group и The Times of India Group.

Сделката ще трябва да премине обичайните процедури за финализиране и да получи регулаторни одобрения, включително от Борда за контрол на крикета в Индия.

Още от категорията..

