„Български пощи“ и Турските пощи ще си сътрудничат в областта на е-търговията

Между мениджмънта на „Български пощи“ и турските пощи – Turkish PTT Corporation, се проведе среща, на която двата национални пощенски оператора обсъдиха сътрудничество в областта на електронната търговия и ползите за електронните търговци в двете държави. 

Подразделението за електронна търговия PTTeM на турския оператор, което е на пазара от 14 години и притежава третата по значимост платформа за електронна търговия в Турция ще си сътрудничи за доставките на стоки с „Български пощи“. Същевременно българските търговци ще могат да изпращат продуктите си до огромния пазар на съседна Турция при изгодни ценови условия и срокове, като подават пратките си в най-близката до тях пощенска станция или директно в разменно-сортировъчен център на дружеството.

Задълбочаването на сътрудничеството е с акцент върху електронната търговия,

но двата пощенски оператора и досега традиционно работят заедно в рамките на Всемирния пощенски съюз и PostEurop (Асоциация на публичните пощенски оператори в Европа) в качеството им на национални оператори.

