Средният лихвен процент по депозитите на домакинствата расте през февруари до 1.08%

През февруари средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет при домакинствата се увеличава с 0.03 пр. п. до 1.08%, а обемът на новия бизнес по тези депозити намалява с 18.8% (75.4 млн. евро) до 326.7 млн. евро, съобщават от Българската народна банка.

Средните лихвени проценти по овърнайт депозитите и по депозитите, договорени за ползване след предизвестие остават на нивата от януари съответно 0.01% и 0.26 на сто.

През февруари в сравнение с януари 2026 г. средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет за нефинансовите предприятия нараства до 1.47%, а обемът на новия бизнес по тези влогове – с 258.9 млн. евро, до 1.04 млрд. евро.

Средният лихвен процент по овърнайт депозитите се запазва на ниво от 0.06 на сто.