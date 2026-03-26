РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Средният лихвен процент по депозитите на домакинствата расте през февруари до 1.08%

сметководен

През февруари средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет при домакинствата се увеличава с 0.03 пр. п. до 1.08%, а обемът на новия бизнес по тези депозити намалява с 18.8% (75.4 млн. евро) до 326.7 млн. евро, съобщават от Българската народна банка.

Средните лихвени проценти по овърнайт депозитите и по депозитите, договорени за ползване след предизвестие остават на нивата от януари съответно 0.01% и 0.26 на сто.

През февруари в сравнение с януари 2026 г. средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет за нефинансовите предприятия нараства до 1.47%, а обемът на новия бизнес по тези влогове – с 258.9 млн. евро, до 1.04 млрд. евро.

Средният лихвен процент по овърнайт депозитите се запазва на ниво от 0.06 на сто.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Последни новини

Анкета

Очаквате ли компроматна "война" по време на предизборната кампания?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.