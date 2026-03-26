Директор на мина в Босилеградско, нападнал екип на БНТ, обжалва условната си присъда

Миодраг Вукайлович – директорът на „Босил-метал“ – фирмата, стопанисвала мина край село Караманица, Босилеградско в Сърбия, ще обжалва присъдата си от една година условно с две години изпитателен срок, която бе произнесена от сръбски съд. Тя му бе постановена заради това, че през юни 2022 г. той, заедно с негови служители и работници, напада екип на БНТ.

Това съобщават сръбски медии, цитирани от кореспондент на БНР. Екипът на БНТ отива в Босилеградско на 14 юни 2022 г., тъй като работи по предаването „Следите остават“ на разследващия журналист Богдана Лазарова.

По време на делото като свидетели и потърпевши в прокуратурата във Владичин хан са призовани авторът и продуцент на предаването Богдана Лазарова, операторите Димитър Славов и Николай Андреев и техникът Роберт Вецов. На разпитите присъства и генералният консул на България в Ниш Димитър Цанев.

Екипът на „Следите остават“ на БНТ идва в Босилеградско, след като в предаването са получени сигнали, че в района на мината и в село Караманица има замърсяване на водите и почвата. Твърди се, че замърсяванията засягат и района на Кюстендил по поречието на река Драговищица.

След нападението мината беше затворена.