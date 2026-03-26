Полиция блокира „Факултета“, 24 са задържаните

сдвр факултета

Шефът на столичната дирекция на МВР главен комисар Любомир Николов информира днес, че при акция на СДВР, жандармерията и Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ са задържани 24 души, за които съществуват данни, че се занимават с престъпления от всякакъв род, включително и с изборна търговия.

Образувани са 12 бързи досъдебни производства, уточни главен комисар Любомир Николов. Открити са пликове с разпределени суми от по 50 евро и 100 евро, за които се предполага, че са за купуване на гласове. Проверени са множество бързи кредити, заложни къщи.

Николов информира, че сред задържаните и проверени има лица, които са били задържани в предходни акции на СДВР в столичния квартал „Факултета“. Участниците в операцията са проверили и финансова къща, която е в близост до адреса, който обитава ромският бос Кирил Киров -Японеца. Акцията не е насочена към него, така че да не се чувства специален, заяви шефът на СДВР. Според информацията на СДВР Киро Японеца има връзка с финансова къща, но не е сред задържаните.

