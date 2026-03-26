Горивата у нас са поскъпнали с до 28% за месец

Цените на горивата в България продължават да вървят нагоре, като най-сериозно поскъпване през последния месец се отчита при дизела, показват данни на платформата Fuelo.

Най-масовият бензин А95 е увеличил цената си с 0,06 евро на литър, достигайки 1,46 евро, след като на 19 март е струвал 1,40 евро. За месец ръстът при него е 0,20 евро или над 16 процента.

Бензин А98 също е поскъпнал със същата стойност за седмица – до 1,67 евро на литър, което прави месечно увеличение от 0,20 евро или около 13,6 процента.

Най-сериозно е увеличението при дизела – с 0,08 евро на литър за седмица, като цената му е нараснала до 1,62 евро. За месец поскъпването достига 0,35 евро или близо 28 процента.

При пропан-бутана също има ръст – с 0,02 евро за литър за седмица, като цената му е 0,67 евро. На месечна база увеличението е 0,09 евро или над 15 процента.

Единствено метанът запазва цената си през последната седмица – 1,14 евро за килограм, макар че за месец се отчита минимално покачване от 0,01 евро или под 1 процент.