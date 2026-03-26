Спецоперация срещу купуване на вот тече във Великотърновско

Спецоперация срещу престъпления, свързани с изборното законодателство, протича във Великотърновско, съобщиха от МВР. Трима души са задържани тази сутрин в Районното управление в Стражица. В тях са намерени различни количества наркотични вещества, но органите на реда предполагат и, че те може да са съпричастни към евентуални измами, свързани с изборното законодателство. На територията на общината тече мащабна полицейска операция срещу конвенционалната престъпност и купуването на гласове.

Издирват се други 10 лица, част от тях са установени, тъй като за тях има предварителна информация, че са в очакване да бъдат потърсени и са готови да приемат парична облага с цел да гласуват за определена политическа партия, обясниха от Областна дирекция на МВР – Велико Търново.

Текат проверки по Закона за гражданската регистрация. Има разкрити и над 10 престъпления, които са от този род, който е най-често срещат в малките населени места като град Стражица. До момента в ОДМВР – Велико Търново са постъпили 25 сигнала за изборни нарушения, като по всичките се работи. Те са за различни райони, като за областния град са най-много.

По 17 от тях има постановени откази за образуване на досъдебно производство от съответните компетентни прокуратури. По останалите 7 се провеждат допълнителни мероприятия. На територията на областта има съставени над 20 предупредителни протокола, а за Стражица ще са около 10.