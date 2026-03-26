Техеран подготвя закон за въвеждане на пътни такси за транзита през Ормузкия проток

Парламентът в Техеран работи по законопроект, по силата на който да се облагат с такси корабите, искащи да преплават безопасно през Ормузкия проток, твърди близката до Корпус на гвардейците на ислямската революция информационна агенция Fars, позовавайки се на неназован депутат. Той е заявил, че планът ще бъде финализиран следващата седмица и ще признае законно контрола на Иран върху пролива – жизненоваженият воден път, който свързва някои от най-големите глобални производители на петрол и газ в Персийския залив с по-широкия свят.

Ормузкият проток е почти затворен, откакто преди около месец американците и израелците започнаха да нанасят удари срещу ислямската държава и се превърна в централната точка на войната. Само малка част от корабите са преминали през него през последните почти четири седмици, защото Иран затяга контрола. По-голямата част от тях са ирански или са свързани с Китай и са договорили безопасно преминаване с Корпуса на гвардейците на ислямската революция.

Законодателството на Техеран би формализирало едностранно споразумение, за което вече съобщават масово от корабоплавателната индустрия – изискваните от плавателните съдове плащания до 2 милиона долара като неофициална такса. От екипажите са били искани чрез посредници подробности за персонала, товара и пътуването, а в някои случаи и заплащане, въпреки че тези мерки не са били систематични.

Таксата и обещанията за безопасно преминаване повдигат сложни въпроси за корабоплавателната индустрия, която е нетърпелива да спаси екипажи и товари, заседнали в Персийския залив, но същевременно не е склонна да рискува санкции или сигурността си. Свободата на корабоплаване през жизненоважни участъци като този пролив обикновено е гарантирана от международното право.

„В крайна сметка, въпросът е дали ще се доверите на Иран в това отношение“, посочва Аманда Бьорн – ръководител на отдела за искове в брокера за морско застраховане Cambiaso Risso Asia, в изказване в кулоарите на конференция по морско дело в Сингапур. И допълва, че „това ще допринесе за възпрепятстването на световната търговия там, където през последните сто години се радвахме на свобода на корабоплаването.“

Прекъсването на потоците от товари през Ормузкия проток доведе до принудително спиране на производството на петрол в Персийския залив, в допълнение към поразените от войната рафинерии в района. В резултат цените на черното злато скочиха рязко, като базовият световен сорт се задържа трайна около и над 100 долара за барел с високи дневни колебания в зависимост от изявленията на американският президент Доналд Тръмп.

От началото на търговията на 26 март котировките на суровия петрол отново пълзят нагоре, като в 10.16 ч. българско време фючърсните контракти на сорт „Брент“ за доставка през май се предлагаха за 105.14 долара за барел (ръст от 2.86%), а на американския WTI – за 92.90 долара за барел (поскъпване също с 2.86 процента).