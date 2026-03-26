Гюров обсъди антикризисни мерки със синдикатите

Служебния премиер Андрей Гюров съобщи, че правителството подготвя координиран пакет от мерки за справяне с икономическите последици от кризата, като анализира предложенията на различни сектори. Това стана ясно след среща с представители на КНСБ и КТ „Подкрепа“.

По думите му, ресорните министерства вече разглеждат постъпилите идеи, а Министерството на финансите изготвя финансовите разчети, за да се изгради общ и насочен подход към кризата.

Гюров подчерта значението на удължения бюджет като ключов инструмент за управление в настоящата ситуация и отбеляза, че решенията трябва да бъдат добре обсъдени с всички засегнати страни.

Правителството вече е провело разговори и с работодатели, търговски вериги и представители на банковия сектор. Подготвяният пакет ще включва секторни мерки с цел да се ограничи покачването на цените още по веригата, преди да достигне до потребителите.

Премиерът посочи също, че кабинетът работи за по-голяма предвидимост и превантивни действия в условията на икономическа нестабилност. В тази връзка вече е активирана и мярка за компенсации за високите цени на горивата, насочена към най-уязвимите, в размер на 20 евро.