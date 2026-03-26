Правителството подготвя мерки с участието на бизнеса, съобщи Гюров

Служебният премиер Андрей Гюров заяви, че правителството ще обедини предложенията на бизнеса със собствения си анализ, за да изготви ефективни мерки срещу икономическите последици от кризата в Близкия изток.

По време на среща с представители на туристическия сектор в Министерския съвет той подчерта, че при действащия удължен бюджет най-подходящи са целенасочените мерки, насочени към най-уязвимите части на икономиката.

Гюров призова браншовите организации активно да посочат кои дейности и сектори се нуждаят от приоритетна подкрепа, като подчерта, че целта е да се подпомогне бизнесът без да се предизвиква инфлационен натиск.

Премиерът увери, че кабинетът работи за овладяване на кризата още преди тя да се отрази върху крайните потребители и че се стреми да осигури предвидимост в условията на усложнена международна икономическа обстановка.

Срещата е част от по-широк диалог с различни икономически сектори, след като по-рано правителството обсъди подобни мерки и с представители на земеделието и животновъдството.